Concert-apéro Ferme du Saut du Loup Chevilly-Larue, 16 septembre 2023, Chevilly-Larue.

Concert-apéro Samedi 16 septembre, 11h30 Ferme du Saut du Loup Entrée libre

Concert-apéro de musiques traditionnelles françaises et brésiliennes (forro), en compagnie du duo Marcolinando, avec Douglas da Silva (accordéon) et Célia Neusa (Chant et percussions).

Ferme du Saut du Loup 52, rue du Lieutenant-Petit-le-Roy, 94550 Chevilly-Larue Chevilly-Larue 94550 Val-de-Marne Île-de-France 01 56 34 04 72 Bus 192, arrêts : Église de Chevilly-Larue ou Les Sorbiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

Marcolinando