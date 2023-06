Concerts bucoliques à la Ferme du ruisseau Ferme du Ruisseau Le Haillan Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan Concerts bucoliques à la Ferme du ruisseau Ferme du Ruisseau Le Haillan, 27 juillet 2023, Le Haillan. Concerts bucoliques à la Ferme du ruisseau Jeudi 27 juillet, 20h00 Ferme du Ruisseau sur réservation Concert intime et chaleureux de Laura Cahen (chanson sensible) sous le grand magnolia de la Ferme du ruisseau (23 avenue de la République). 10€. Petite restauration sur place. Possibilité de commander des paniers de légumes de la ferme à 10€. Sur réservation par SMS ou mail. Bordeaux Chanson : 06 68 82 58 23 ou contact@bordeaux-chanson.org Ferme du Ruisseau 23 Avenue de la République, 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Les Cinq Chemins Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 68 82 58 23 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@bordeaux-chanson.org »}] [{« link »: « mailto:contact@bordeaux-chanson.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T20:00:00+02:00 – 2023-07-27T22:30:00+02:00

2023-07-27T20:00:00+02:00 – 2023-07-27T22:30:00+02:00 concert Le Haillan Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu Ferme du Ruisseau Adresse 23 Avenue de la République, 33185 Le Haillan Ville Le Haillan Departement Gironde Lieu Ville Ferme du Ruisseau Le Haillan

Ferme du Ruisseau Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le haillan/

Concerts bucoliques à la Ferme du ruisseau Ferme du Ruisseau Le Haillan 2023-07-27 was last modified: by Concerts bucoliques à la Ferme du ruisseau Ferme du Ruisseau Le Haillan Ferme du Ruisseau Le Haillan 27 juillet 2023