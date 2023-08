Les journées du Patrimoine à la Ferme du Recueil Ferme du Recueil Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Les journées du Patrimoine à la Ferme du Recueil Ferme du Recueil Villeneuve-d’Ascq, 16 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Les journées du Patrimoine à la Ferme du Recueil Samedi 16 septembre, 10h00 Ferme du Recueil Gratuit Samedi 16 septembre 2023, de 10h à 18h, la Ferme du Recueil vous ouvre ses portes et propose marché paysan, animaux de la ferme, exposition, ateliers et concert. Gratuit. Ferme du Recueil 327 rue de Lannoy 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Hempempont Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

