Visite guidée de la ferme du Prieuré Ferme du Prieuré Guiseniers, 16 septembre 2023, Guiseniers.

Visite guidée de la ferme du Prieuré 16 et 17 septembre Ferme du Prieuré

Lors de cette viste vous pourrez visiter le colombier et la grange dimière. De plus les activités agricoles liées à la culture du lin et de la betterave vous seront décrite par l’agricultrice en fonction de ses disponibilités.

Ferme du Prieuré 2 Rue Omer Canteloup, 27700 Guiseniers Guiseniers 27700 Eure Normandie 06.74.63.42.00 Ferme agricole avec deux points remarquables, colombier du XVI siècle et grange dîmière construite sous le règne de Saint Louis. Accès dans le corps de ferme par le porche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00