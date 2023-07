Visite guidée d’une ferme fortifiée devenue site écologique Ferme du Plessis Pontgouin, 16 septembre 2023, Pontgouin.

Visite guidée d’une ferme fortifiée devenue site écologique 16 et 17 septembre Ferme du Plessis

Cette ancienne ferme fortifiée ouvre grand ses portes à tous les publics, à ceux qui aiment se promener librement en lisant les panneaux explicatifs mais également à ceux qui préférent suivre une visite guidée expliquant la riche histoire des bâtiments ainsi que les projets écologiques de l’association propriétaire.

De plus, une collation sera proposée par l’équipe d’accueil aux visiteurs, l’accès aux extérieurs restant libre et gratuit.

Ferme du Plessis Chemin rural de la Goupillière 28190 Pontgouin Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 44 30 http://www.etw-france.org/les-centres-en-france/la-ferme-du-plessis/ La ferme du Plessis est l’une des plus importantes fermes historiques d’Eure-et-Loir. Dominée par son donjon et flanquée de tourelles, elle surplombe la vallée de l’Eure, à la lisière entre trois terroirs, le Thymerais, le Perche et la Beauce. Classée dans le circuit des fermes fortifiées, elle comprend plus de 3000 m² de bâtiments sur plus de 6 hectares. Déjà mentionnée au début du XIIIe siècle, la Ferme du Plessis s’est développée aux XVe et XVIe siècles, avec la construction du corps de logis appelé « Donjon carré Henri IV ».

En mai 2002 cette ferme a été acquise par l’association ETW-France, et est devenu l’ashram officiel d’Amma en France.

Appartenant au circuit des fermes fortifiées, ce superbe lieu est peu à peu restauré dans le respect de la sauvegarde du patrimoine et aménagé en site écologique modèle. A une vingtaine de kilomètres de Chartres, sur la D920 en provenance de Courville-sur-Eure, dans le virage à droite direction le Plessis juste avant le village de Pontgouin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

ETW France