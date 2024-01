FÊTE COMME DANS L’TEMPS Ferme du Plessis Orée d’Anjou, dimanche 25 août 2024.

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25

fin : 2024-08-25

Faites un bond dans le passé avec la Fête Comme dans l’temps à Liré !

Participez à la 44ème fête « Comme dans l’temps » ! Cette année retour d’un groupe folklorique étranger ! Il s’agit d’un groupe du Chili et plus précisément de l’île de Pâques.

Dans une ambiance festive et conviviale, découvrez les métiers et techniques d’antan au fil des stands et le temps d’un défilé costumé dans la ville.

Ferme du Plessis Le Grand Plessis – LIRE

Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-02 par eSPRIT Pays de la Loire