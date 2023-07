Tournée à vélo Ferme du Petit Villesablon Chailles, 20 août 2023, Chailles.

Tournée à vélo Dimanche 20 août, 15h00 Ferme du Petit Villesablon Entrée libre

Tournée à vélo d’un spectacle familial (à 16h30), précédé d’animations-découvertes musicales et théâtrales (à partir de 15h)

Haktor est chien de bateau, il navigue sur les fjords en Norvège. La coque du bateau heurte les vagues, le lard crépite tous les jours dans la poêle, et la vie est tout-à-fait comme elle doit être… mais voilà qu’un jour le Capitaine Phosphore, son maître, décide d’acheter un deuxième chien !

Humour, émotion… poésie. Trois comédiens et une violoncelliste plongent dans les pensées et le coeur du chien – où se jouent des drames qu’on ne soupçonne pas

Ferme du Petit Villesablon Petit Villesabon 41120 Chailles Chailles 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 79 44 01 https://www.facebook.com/FermeDuPetitVillesablon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T15:00:00+02:00 – 2023-08-20T17:30:00+02:00

©pixabay