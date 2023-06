SEJOUR GRAINE DE CURIEUX Ferme du Petit Faiteau Saint-Georges-sur-Loire, 17 juillet 2023, Saint-Georges-sur-Loire.

SEJOUR GRAINE DE CURIEUX 17 – 21 juillet Ferme du Petit Faiteau Sur inscription

Au cœur de ce séjour la découverte et la protection de l’environnement.

Le partage, l’entraide, le respect des autres et de l’environnement seront les objectifs principaux de ce séjour.

Un grand jeu « Koh Lantri » sera proposé aux enfants dans le but de sensibiliser à l’écologie, comprendre, et respecter l’environnement et plus spécifiquement le tri des déchets.

Une nouvelle pratique artistique « Land Art » sera proposée aux enfants, l’objectif est la création d’œuvres d’art grâce aux matériaux trouvés dans la nature, tout en la respectant. Il s’agirat d’affiner son sens créatif, développer son imaginaire et sa motricité fine. Echanger, partager avec les autres, en affinant son esprit critique et en respectant celui des autres.

Dès le début du séjour, afin d’aider l’enfant à se repérer dans les lieux, une course d’orientation sera proposée. Apprendre à utiliser une boussole, savoir se repérer sur une carte, reconnaître les arbres et les végétaux seront les objectifs principaux de cette activité sportive.

Ce séjour se déroulera dans une ferme pédagogique où les enfants seront immergés au centre de la nature avec les animaux de la ferme.

