Ouverture de la saison culturelle 2023-2024 « Un dimanche à la campagne » Ferme du Petit Changeons Avranches, 24 septembre 2023, Avranches.

Avranches,Manche

La saison culturelle et artistique ouvrira ce dernier dimanche de septembre par cette journée bucolique, ludique et festive. Les pieds dans l’herbe, venez profiter en famille ou entre ami.e.s, des propositions artistiques qui rythmeront ce Dimanche à la campagne et partagez la vue sur le Mont-Saint-Michel.

Sept spectacles gratuits s’enchaineront tout au long de cette journée à la ferme bio du petit Changeons !

ET AUSSI…

Ateliers et initiations gratuites pour tous (gravure laser sur cuir par le réseau des EPN, sculptures sur stéatite avec le parc-musée du granit, entrez dans la cabane à histoires du réseau des médiathèques).

Rendez-vous à la ferme du Petit Changeons, à proximité du jardin des plantes (en cas de pluie, repli pour tous les spectacles au centre culturel, boulevard Jozeau-Marigné).

Emmenez votre pique-nique et si possible votre chaise pliante, dégustation de produits locaux de 12h15 à 13h.

GRATUIT..

2023-09-24 11:00:00 fin : 2023-09-24 17:00:00. .

Ferme du Petit Changeons

Avranches 50300 Manche Normandie



The cultural and artistic season opens on the last Sunday of September with a bucolic, fun and festive day. With your feet firmly planted on the grass, come and enjoy, with family or friends, the artistic proposals that will punctuate this Sunday in the countryside, and share the view of Mont-Saint-Michel.

Seven free shows will be staged throughout the day at the Petit Changeons organic farm!

AND ALSO?

Free workshops and initiations for all (laser engraving on leather by the EPN network, soapstone sculptures with the granite park-museum, enter the story hut of the mediatheque network)

Meet at the Petit Changeons farm, near the Jardin des Plantes (in case of rain, all shows will take place at the Centre Culturel, boulevard Jozeau-Marigné).

Bring your picnic and, if possible, a folding chair, and enjoy a tasting of local produce from 12.15pm to 1pm.

FREE OF CHARGE.

La temporada cultural y artística se inaugura el último domingo de septiembre con esta jornada bucólica, lúdica y festiva. Con los pies bien plantados en la hierba, venga a disfrutar, en familia o entre amigos, de las ofertas artísticas que jalonarán este domingo en el campo y compartirán la vista del Mont-Saint-Michel.

Siete espectáculos gratuitos se sucederán a lo largo del día en la granja ecológica de Petit Changeons

¿Y ADEMÁS?

Talleres y presentaciones gratuitas para todos (grabado láser sobre cuero por la red EPN, esculturas de piedra jabón con el parque-museo del granito, entrada en la cabaña de cuentos de la red de mediatecas).

Cita en la granja Petit Changeons, cerca del Jardin des Plantes (en caso de lluvia, todos los espectáculos se celebrarán en el Centre Culturel, bulevar Jozeau-Marigné).

Traiga su picnic y, si es posible, una silla plegable, y disfrute de una degustación de productos locales de 12.15 a 13.00 h.

ENTRADA GRATUITA.

Die Kultur- und Kunstsaison wird am letzten Sonntag im September mit einem bukolischen, spielerischen und festlichen Tag eröffnet. Genießen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden die künstlerischen Angebote, die den Sonntag auf dem Land bereichern, und genießen Sie den Blick auf den Mont-Saint-Michel.

Auf dem Bio-Bauernhof Petit Changeons finden den ganzen Tag über sieben kostenlose Aufführungen statt!

UND AUCH?

Kostenlose Workshops und Einführungen für alle (Lasergravur auf Leder durch das EPN-Netzwerk, Speckstein-Skulpturen mit dem Granit-Museumspark, Eintritt in die Geschichtenhütte des Netzwerks der Mediatheken).

Treffpunkt ist die Ferme du Petit Changeons in der Nähe des Jardin des Plantes (bei Regen Ausweichmöglichkeit für alle Veranstaltungen im Kulturzentrum, Boulevard Jozeau-Marigné).

Nehmen Sie Ihr Picknick und wenn möglich Ihren Klappstuhl mit, Verkostung lokaler Produkte von 12:15 bis 13:00 Uhr.

KOSTENLOS.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche