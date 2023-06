Estivales du Payssas Ferme du Payssas Asasp-Arros, 22 août 2023, Asasp-Arros.

Asasp-Arros,Pyrénées-Atlantiques

À partir de 16h30, visite de la ferme, élevage de porcs gascons, cave d’affinage des Ossau-Iraty , ⚠️ brebis en transhumance donc pas de brebis mais des explications et diffusion d’une vidéo sur la transhumance. Structure gonflable pour les enfants.

Boutique sur la ferme.

À partir de 19h, repas sur réservation avec les produits de notre ferme en musique, chants traditionnels et polyphonique locaux..

2023-08-22 à ; fin : 2023-08-22 . EUR.

Ferme du Payssas

Asasp-Arros 64660 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 4:30pm, visit to the farm, Gascon pig farm, Ossau-Iraty maturing cellar, ?? ewes on transhumance so no ewes but explanations and showing of a video on transhumance. Inflatable structure for children.

Store on the farm.

From 7 p.m., dinner by reservation with products from our farm, accompanied by music, traditional and polyphonic local songs.

A partir de las 16.30 h, visita de la granja, de la granja de cerdos gascones, de la bodega de maduración de Ossau-Iraty, de las ovejas en trashumancia, así que no habrá ovejas pero sí explicaciones y proyección de un vídeo sobre la trashumancia. Estructura hinchable para niños.

Tienda de la granja.

A partir de las 19 h, cena previa reserva con productos de nuestra granja, acompañada de música, canciones tradicionales y polifónicas locales.

Ab 16:30 Uhr: Besuch des Bauernhofs, Zucht von Gascogner Schweinen, Ossau-Iraty-Reifungskeller, ?? Schafe auf Wanderschaft, also keine Schafe, aber Erklärungen und ein Video über die Wanderschaft. Aufblasbare Struktur für Kinder.

Laden auf dem Bauernhof.

Ab 19 Uhr: Essen mit Produkten vom Bauernhof mit Musik, traditionellen und polyphonen Gesängen aus der Region.

Mise à jour le 2023-06-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn