La nuit de la chouette Ferme du Parcot Échourgnac, 22 mars 2024, Échourgnac.

Échourgnac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:00:00

fin : 2024-03-22

Présentation en salle balayant mythes, légendes et reconnaissance des espèces périgourdines pour permettre aux petit et grands de devenir incollables sur les chouettes et les hiboux. Balade nocturne pour écouter ces maîtres de la nuit. Gratuit sur réservation à partir de 18h (avec la LPO) 05 53 81 99 28.

Ferme du Parcot Le Parcot

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par Vallée de l’Isle