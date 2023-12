Le printemps se raconte : Les sorcières Ferme du Parcot Échourgnac, 17 mars 2024, Échourgnac.

Échourgnac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:30:00

fin : 2024-03-17 17:30:00

Après-midi goûter et histoires : 14h30 à 15h : présentation et dédicace de l’ouvrage « Etre une sorcière aujourd’hui » par Agnès Blain. 15h : « Histoires ensorcelantes « par Lire en Double , lectures tout public à partir de 3 ans.15h45 à 16h45 : « Souvenirs de nez crochus », conte féministe, tout public à partir de 8 ans. 8 €, 7 €, gratuit – de 8 ans, réservation conseillée . Tout l’après-midi : cuisson et dégustation de gaufres à l’âtre (avec boissons chaudes). Goûter à prix libre : 05 53 81 99 28.

Après-midi goûter et histoires : 14h30 à 15h : présentation et dédicace de l’ouvrage « Etre une sorcière aujourd’hui » par Agnès Blain. 15h : « Histoires ensorcelantes « par Lire en Double , lectures tout public à partir de 3 ans.15h45 à 16h45 : « Souvenirs de nez crochus », conte féministe, tout public à partir de 8 ans. 8 €, 7 €, gratuit – de 8 ans, réservation conseillée . Tout l’après-midi : cuisson et dégustation de gaufres à l’âtre (avec boissons chaudes). Goûter à prix libre : 05 53 81 99 28

Après-midi goûter et histoires : 14h30 à 15h : présentation et dédicace de l’ouvrage « Etre une sorcière aujourd’hui » par Agnès Blain. 15h : « Histoires ensorcelantes « par Lire en Double , lectures tout public à partir de 3 ans.15h45 à 16h45 : « Souvenirs de nez crochus », conte féministe, tout public à partir de 8 ans. 8 €, 7 €, gratuit – de 8 ans, réservation conseillée . Tout l’après-midi : cuisson et dégustation de gaufres à l’âtre (avec boissons chaudes). Goûter à prix libre : 05 53 81 99 28

.

Ferme du Parcot Le Parcot

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par Vallée de l’Isle