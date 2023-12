Stage marqueterie de paille Ferme du Parcot Échourgnac Catégories d’Évènement: Dordogne

Début : 2024-03-16 09:30:00

fin : 2024-03-16 17:00:00 Stage de marqueterie de paille : initiation ou perfectionnement de 9h30 à 17h :80 € dont 16 € d’arrhes, prévoir son déjeuner sur inscription : 05 53 81 99 28.

Ferme du Parcot Le Parcot

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

