Stages de vannerie Ferme du Parcot Échourgnac, 15 mars 2024, Échourgnac.

Échourgnac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 09:30:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Fabrication panier doublaud : anse et côtés en châtaignier et éclisses d’osier : 100 € sur les 2 jours (20 € d’arrhes), matériaux compris, prévoir son déjeuner, boisson offerte à 9h15.

Ferme du Parcot Le Parcot

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par Vallée de l’Isle