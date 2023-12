Stage artisanat enfant Ferme du Parcot Échourgnac, 22 février 2024, Échourgnac.

Échourgnac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 10:00:00

fin : 2024-02-22 12:00:00

Stage artisanat enfant : initiation à la marqueterie de paille avec un artisan d’art. Création d’un tableau unique et coloré de 10h à 12h à l’accueil du site :12 €/enf matériaux compris à partir de 7 ans sur réservation : 05 53 81 99 28.

Ferme du Parcot Le Parcot

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par Vallée de l’Isle