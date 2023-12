Histoires paysannes Ferme du Parcot Échourgnac, 3 décembre 2023, Échourgnac.

Échourgnac,Dordogne

Histoires paysannes

Venez vous raconter en français ou en occitan à la Ferme du Parcot. Entretien de 30 à 45 mn sur inscription sur : le chien de ferme, la cuisine populaire en Périgord, le passage des animaux de trait au tracteur : 05 53 81 99 28.

Ferme du Parcot Le Parcot

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Country stories

Come and tell your story in French or Occitan at the Ferme du Parcot. Interviews lasting 30 to 45 minutes (registration required) on: farm dogs, popular Périgord cuisine, the transition from draught animals to tractors: 05 53 81 99 28

Cuentos campestres

Venga a contar su historia en francés u occitano en la Ferme du Parcot. Entrevistas de 30 a 45 minutos (previa inscripción) sobre: los perros de la granja, la cocina tradicional del Périgord, la transición de los animales de tiro a los tractores: 05 53 81 99 28

Bäuerliche Geschichten

Erzählen Sie auf Französisch oder Okzitanisch in der Ferme du Parcot. 30- bis 45-minütiges Gespräch nach Anmeldung über: den Hofhund, die Volksküche im Périgord, den Übergang von Zugtieren zum Traktor: 05 53 81 99 28

Mise à jour le 2023-12-01 par Vallée de l’Isle