Atelier jeune public mission les petits paysans de la Double Ferme du Parcot Échourgnac, 4 décembre 2023, Échourgnac.

Échourgnac,Dordogne

Atelier jeune public

Atelier pour les 8/12 ans : mission les petits paysans de la Double (visite animée) 2 €/enfant sur réservation à la Ferme du Parcot : 05 53 81 99 28.

2024-02-01 fin : 2024-03-01 16:30:00. .

Ferme du Parcot Le Parcot

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Workshop for young people

Workshop for 8/12 year olds: mission les petits paysans de la Double (animated visit) 2 ?/child on reservation at Ferme du Parcot : 05 53 81 99 28

Taller para jóvenes

Taller para niños de 8/12 años: mission les petits paysans de la Double (visita animada) 2 €/niño previa reserva en Ferme du Parcot: 05 53 81 99 28

Workshop für junges Publikum

Workshop für 8/12-Jährige: Mission les petits paysans de la Double (animierte Tour) 2 ?/Kind mit Reservierung bei der Ferme du Parcot: 05 53 81 99 28

Mise à jour le 2023-12-01 par Vallée de l’Isle