Journées énoisage Ferme du Parcot Échourgnac, 4 décembre 2023, Échourgnac.

Échourgnac,Dordogne

Journées énoisage

Week-end convivial dans la pure tradition périgourdine : samedi et dimanche après-midi : contes, samedi midi : auberge espagnole, dimanche midi : repas convivial sur réservation à la Ferme du Parcot : 05 53 81 99 28.

2024-01-27 fin : 2024-01-28 17:00:00. .

Ferme du Parcot Le Parcot

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Enoisage Days

A convivial weekend in the pure Périgord tradition: Saturday and Sunday afternoons: storytelling, Saturday lunch: Spanish hostel, Sunday lunch: convivial meal, book in advance at Ferme du Parcot: 05 53 81 99 28

Jornadas de Enoisage

Un fin de semana de convivencia en la más pura tradición del Périgord: sábado y domingo por la tarde: cuentacuentos, sábado comida: albergue español, domingo comida: comida de convivencia previa reserva en la Ferme du Parcot: 05 53 81 99 28

Tage der Enoisage

Geselliges Wochenende in der reinen Tradition des Périgord: Samstag- und Sonntagnachmittag: Märchen, Samstagmittag: Auberge espagnole, Sonntagmittag: Geselliges Essen mit Reservierung auf der Ferme du Parcot: 05 53 81 99 28

Mise à jour le 2023-12-01 par Vallée de l’Isle