Veillée contée Ferme du Parcot Échourgnac, 16 décembre 2023, Échourgnac.

Échourgnac,Dordogne

Veillée contée : récits de veillées à l’approche de Noël avec Jean-Paul Auriac avec les récits que les anciens racontaient au coin du feu à partir de 17h accès libre et gratuit – 05 53 81 99 28.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Ferme du Parcot Le Parcot

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Veillée contée: tales of Christmas Eve with Jean-Paul Auriac, with tales told by elders by the fireside from 5pm – free admission – 05 53 81 99 28

Veladas de cuentos: cuentos de Nochebuena con Jean-Paul Auriac, con historias contadas por los ancianos junto a la chimenea a partir de las 17.00 h – entrada gratuita – 05 53 81 99 28

Erzählte Nachtwache: Erzählungen von Nachtwachen in der Vorweihnachtszeit mit Jean-Paul Auriac mit den Geschichten, die die Alten am Feuer erzählten ab 17 Uhr freier Zugang und kostenlos – 05 53 81 99 28

Mise à jour le 2023-09-13 par Vallée de l’Isle