Activité créative festive de Noël Ferme du Parcot Échourgnac, 13 décembre 2023, Échourgnac.

Échourgnac,Dordogne

Activité créative festive de Noël – Fabrication d’une boule à neige à rapporter à la maison et création collective des décorations du Parcot. Dès 7 ans de 15h à 17h 4 €/participant sur réservation – 05 53 81 99 28.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . .

Ferme du Parcot Le Parcot

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Creative Christmas activity – Make a snow globe to take home and decorate the Parcot. Ages 7 and up 3pm to 5pm 4 ?/participant by reservation – 05 53 81 99 28

Actividad navideña creativa – Hacer una bola de nieve para llevar a casa y decorar juntos el Parcot. A partir de 7 años de 15:00 a 17:00 4 €/participante previa reserva – 05 53 81 99 28

Kreative Aktivität zur Weihnachtszeit – Herstellung einer Schneekugel, die man mit nach Hause nehmen kann, und gemeinsames Gestalten der Dekorationen des Parcot. Ab 7 Jahren von 15h bis 17h 4 ?/Teilnehmer mit Reservierung – 05 53 81 99 28

Mise à jour le 2023-09-13 par Vallée de l’Isle