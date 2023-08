Journées du Patrimoine vivant Ferme du Parcot Échourgnac, 16 septembre 2023, Échourgnac.

Échourgnac,Dordogne

Journées du Patrimoine vivant à la Ferme du Parcot. les 2 jours : visites libres et guidées des bâtiments historiques, visite guidée du jardin des simples: usages et bienfaits des plantes, démos de savoir-faire, troupeau de brebis, four à bois en activité : restauration possible (gratins de légumes, pains tradition, buvette). Le sam 16 : démos vannerie, filage et tissage, marqueterie de paille, feuillardier, stands associatifs, expo d’outils anciens, conférence sur l’écologie, les charbonnières (partie technique et historique), expositions sur le loup, et la ruralité. Le dim 17 : vanneries, démos de fauchage, stand de livres, projection de vidéos, proposition inédite de photos en costume d’époque (payant), troupeau de brebis avec Thérèse Kolher, cheval franc comtois avec Old Ranch…05 53 81 99 28.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:30:00. .

Ferme du Parcot Lieu-dit Le Parcot

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Living Heritage Days at Ferme du Parcot. 2 days: guided and self-guided tours of historic buildings, guided tour of the « jardin des simples »: uses and benefits of plants, know-how demonstrations, flock of sheep, working wood-fired oven: food and drink available (vegetable gratins, traditional breads, refreshments). Sat 16: basketry, spinning and weaving demonstrations, straw marquetry, hardwood flooring, association stands, exhibition of antique tools, conference on ecology, charcoal kilns (technical and historical aspects), exhibitions on wolves and rural life. Sun 17: basketry, mowing demonstrations, book stalls, video projections, original photo exhibition in period costume (fee payable), ewe flock with Thérèse Kolher, Franc Comtois horse with Old Ranch…05 53 81 99 28

Jornadas del Patrimonio Vivo en Parcot Farm. 2 días: visitas guiadas y autoguiadas a los edificios históricos, visita guiada al jardín de hierbas: usos y beneficios de las plantas, demostraciones de habilidades, rebaño de ovejas, horno de leña en funcionamiento: comida disponible (gratinados de verduras, panes tradicionales, refrescos). Sábado 16: cestería, demostraciones de hilado y tejido, marquetería de paja, suelos de madera, stands de asociaciones, exposición de herramientas antiguas, conferencia sobre ecología, carboneras (aspectos técnicos e históricos), exposiciones sobre el lobo y la vida rural. Domingo 17: cestería, demostraciones de siega, puesto de libros, proyección de vídeo, exposición original de fotos en traje de época (de pago), rebaño de ovejas con Thérèse Kolher, caballo Franc Comtois con Old Ranch…05 53 81 99 28

Tage des lebendigen Kulturerbes auf der Ferme du Parcot. An beiden Tagen: freie und geführte Besichtigungen der historischen Gebäude, Führung durch den Garten der Einfachheit: Verwendung und Nutzen der Pflanzen, Vorführungen von Fertigkeiten, Schafherde, Holzofen in Betrieb: Verpflegung möglich (Gemüsegratins, traditionelle Brote, Getränkestand). Sa. 16: Vorführungen zur Korbflechterei, zum Spinnen und Weben, zur Stromintarsienherstellung, zum Falschmünzerhandwerk, Vereinsstände, Ausstellung alter Werkzeuge, Konferenz über Ökologie, Köhlereien (technischer und historischer Teil), Ausstellungen über den Wolf und das Landleben. So. 17: Korbflechten, Mähvorführungen, Bücherstand, Videoprojektion, neue Fotos in historischen Kostümen (kostenpflichtig), Schafherde mit Thérèse Kolher, Frankfurter Pferd mit Old Ranch…05 53 81 99 28

Mise à jour le 2023-08-17 par Vallée de l’Isle