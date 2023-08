Balade chantée Ferme du Parcot Échourgnac, 3 septembre 2023, Échourgnac.

Échourgnac,Dordogne

Balade chantée à travers la forêt de la Double et les champs du Parcot par la Cie Nukku Matti à 14h45 sur réservation : 7 €, 6 €, gratuit – de 10 ans – 05 53 81 99 28.

2023-09-03

Ferme du Parcot Le Parcot

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Singing walk through the Double forest and the Parcot fields by the Nukku Matti company at 2:45 p.m. Booking required: 7 ?, 6 ?, free for children under 10 ? 05 53 81 99 28

Paseo cantado por el bosque Doble y los campos del Parcot a cargo de la compañía Nukku Matti a las 14.45 h Reserva obligatoria: 7 €, 6 €, gratis para menores de 10 años € 05 53 81 99 28

Gesungener Spaziergang durch den Wald von La Double und die Felder von Parcot von der Cie Nukku Matti um 14.45 Uhr mit Reservierung: 7 ?, 6 ?, kostenlos ? ab 10 Jahren ? 05 53 81 99 28

Mise à jour le 2023-08-19 par Vallée de l’Isle