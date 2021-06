Gif-sur-Yvette Ferme du Moulon,plateau de Saclay Essonne, Gif-sur-Yvette Ferme du Moulon : science et agriculture sur le plateau de Saclay Ferme du Moulon,plateau de Saclay Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Ferme du Moulon, plateau de Saclay, le vendredi 18 juin

La ferme du Moulon est située dans le périmètre de l’Université Paris-Saclay. Elle est dédiée à la recherche agronomique. Les chercheurs ont pour objectif de comprendre les mécanismes d’adaptation des céréales aux changement climatiques. Pour cela, ils évaluent au champ des blés et des maïs issus de collections de variétés de céréales. Ils mesurent des plantes, les croisent, et ils élaborent des modèles mathématiques à partir des données recueillies. Le domaine expérimental est cependant géré comme une véritable exploitation agricole : la visite sera ainsi l’occasion de parler rendement, rotations, itinéraires techniques, circulation de l’eau sur le plateau de Saclay, agroécologie. Chaussez vos bottes et venez découvrir la diversité des plantes cultivées à la ferme du Moulon !

Visite des terrains expérimentaux de la ferme : champs, serres
Ferme du Moulon,plateau de Saclay
Rue Joliot-Curie 91190 Gif-sur-Yvette
Gif-sur-Yvette

2021-06-18T13:30:00 2021-06-18T17:00:00

