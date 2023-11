Le photo club de Lambersart expose Ferme du mont Garin Lambersart Catégories d’Évènement: Lambersart

Nord Le photo club de Lambersart expose Ferme du mont Garin Lambersart, 2 décembre 2023, Lambersart. Le photo club de Lambersart expose 2 et 3 décembre Ferme du mont Garin Entrée libre Près de 200 images vous attendent : photos de chevaux, d’oiseau gourmet et gourmand voyages lointains sur terre au Kirghizistan, au Kilimandjaro, en Norvège, à la Réunion ou à Bilbao, sur mer à bord d’un magnifique navire. Les nouveaux adhérents proposent déjà leurs images (Reflets, Ville de nuit, Liberté, Soleils, des Ponts, Rouge et vert, Festival des Jardins..) avec l’appui des plus anciens. Si chaque adhérent a produit sa série individuelle, des activités communes seront visibles également (Vibrations, Photo charade.. ) . Jean-François Vanhove, le nouveau président cette année, présentera « Les violences psychologiques et leurs conséquences que subissent des femmes dans le monde ». Pour cette série, il a mobilisé le talent de chorégraphe de Muriel Jouet. Cette série aura vocation à se déplacer sur d’autres lieux intéressés par ce thème toujours d’actualité. Le club Marcq Photos est l’invité d’honneur. Ce club fait d’ailleurs partie comme le club photo de Lambersart d’Entr’Images, un collectif de 9 clubs proches de Lille. Le club accueille de nouveaux membres toute l’année. Ferme du mont Garin Rue de Verlinghem 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.photoclubdelambersart.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T11:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

2023-12-02T11:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00
2023-12-03T11:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:00:00+01:00
Exposition photos club Lambersart
Ferme du mont Garin
Rue de Verlinghem 59130 Lambersart
Lambersart
Nord

