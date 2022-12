Noël au Mont Garin Ferme du Mont-Garin Lambersart Catégories d’évènement: Lambersart

Nord

Noël au Mont Garin Ferme du Mont-Garin, 17 décembre 2022, Lambersart. Noël au Mont Garin 17 et 18 décembre Ferme du Mont-Garin Le village de Noël vous attend les 17 et 18 décembre, à la ferme du Mont Garin, avec un marché, de nombreuses animations et une patinoire. Ferme du Mont-Garin 210 rue de Verlinghem 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.lambersart.fr/noel-au-mont-garin-decouvrez-le-programme »}] Découvrez le programme complet sur lambersart.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T11:00:00+01:00

2022-12-18T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lambersart, Nord Autres Lieu Ferme du Mont-Garin Adresse 210 rue de Verlinghem 59130 Lambersart Ville Lambersart lieuville Ferme du Mont-Garin Lambersart Departement Nord

Ferme du Mont-Garin Lambersart Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambersart/

Noël au Mont Garin Ferme du Mont-Garin 2022-12-17 was last modified: by Noël au Mont Garin Ferme du Mont-Garin Ferme du Mont-Garin 17 décembre 2022 Ferme du Mont-Garin Lambersart Lambersart

Lambersart Nord