Art Manet 20ème édition Ferme du Manet – Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux, 7 octobre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Art Manet 20ème édition 7 et 8 octobre Ferme du Manet – Montigny-le-Bretonneux Entrée libre

Les 7 et 8 octobre prochain, Montigny le Bretonneux va accueillir la 20ème édition du salon international d’Art contemporain à la Ferme du Manet. Cette manifestation est organisée par le Lions Club Montigny les 3 villages en partenariat avec la mairie de Montigny le Bretonneux et la ferme du Manet. La totalité des bénéfices sera reversée, comme lors des éditions précédentes, à des actions en lien avec la maladie d’Alzheimer ou le handicap. Les fonds récoltés lors de la manifestation sont, en effet, historiquement et majoritairement alloués à la lutte contre Alzheimer (plus de 30 000€ versés pour cette cause). Art Manet a notamment permis de financer l’aménagement d’une salle Snoezelen (stimulation multisensorielle) et l’achat d’une voiture au centre d’accueil de jour du MERANTAIS. Plus récemment, Art Manet a financé des séjours de vacances pour des malades d’Alzheimer et leurs aidants. D’autres causes ont également été servies comme l’aménagement d’un véhicule utilitaire en bureau d’accueil mobile pour femmes en difficulté, et la recherche pour la Trisomie 21.

Le public est invité à venir nombreux pour profiter de cet évènement exceptionnel. Ouvert à tous, adultes et enfants, ce salon permet de rencontrer un large panel d’artistes qui viennent présenter et vendre leurs œuvres. Le public sera invité à désigner ses artistes préférés et pourra participer à une tombola permettant de gagner une œuvre parmi une sélection.

La sélection 2023 regroupe une quarantaine d’artistes, majoritairement peintres mais aussi 2 photographes et 7 sculpteurs, dont un tiers n’a jamais exposé à ART MANET. Beaucoup ont acquis une renommée internationale. Nous accueillerons en particulier de nouveau Christian MARTINON, sculpteur céramiste occitan, Christophe BAUDIN, peintre contemporain qui parcourt la planète avec pour mission de mettre de la couleur dans nos vie, et Jean-Paul SCHIFRINE qui se définit lui-même comme un « croquineur », JIAN Xuanyi, peintre lettré contemporain, professeur invité à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1990 et ancien portraitiste officiel de Mao, SOLVEIGA, artiste peintre d’origine lettonne habitant en France depuis 25 ans et dont le travail fait partie de nombreuses collections privées (en France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Suisse, Australie, …) et de nombreux autres artistes qui sauront vous émerveiller . Comme l’an dernier, un stand sera dédié aux artistes ukrainiennes présentes sur notre territoire.

Le vernissage de de la manifestation aura lieu le samedi à 11h30, en présence de nombreuses personnalités et élus.

La remise des prix aura lieu le dimanche à 18h : prix du public, prix de la Ville, Prix du Lions club, et cette année un prix spécial « André LATTAY » notre ami disparu cette année, grand amateur d’art et responsable pendant de nombreuses années du comité de sélection des artistes. Nous lui devons en particulier la montée en gamme de notre manifestation, plébiscitée par notre public. Cette 20ème édition lui est dédiée.

Nous vous attendons nombreux !

Ferme du Manet – Montigny-le-Bretonneux 61, avenue du Manet 78180 Montigny le Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

Exposition Peinture