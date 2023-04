Les Sens en Éveil Ferme du Manet – Montigny-le-Bretonneux, 14 mai 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Les Sens en Éveil Dimanche 14 mai, 10h00 Ferme du Manet – Montigny-le-Bretonneux Entrée libre

Un Salon du bien-être consacré à l’éveil de vos sens, intitulé : Les Sens en Éveil se tiendra le dimanche 14 mai 2023 de 10 h à 17 h à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux.

Vous en prendrez plein les sens en venant à la rencontre des 31 exposantes, spécialisées chacune dans une discipline ou une technique, pour que vous trouviez ce qui vous fera du bien et stimulera votre organisme.

Réjouissez vos narines et vos papilles, enveloppez-vous de douceur et de contact, faites plaisir à vos yeux, relaxez vos oreilles, et transformez, apaisez, dynamiser ou prenez soin de tout votre corps.

De nombreuses disciplines et activités présentes : du maquillage aux produits bien-être en passant par les bougies parfumées et les pierres d’émotion, de l’hypnose au magnétisme en passant par l’astrologie, de la pâtisserie à la naturopathie en passant par les compléments alimentaires, de l’équicoaching à la couture en passant par le dessin relaxant, du coaching, de la réflexologie, du soin énergétique, etc.

Vous ferez forcément la rencontre qu’il vous faut !

Un dimanche rien que pour votre bien-être, des professionnels à votre disposition. Vous en repartirez réconforté(e), plein(e) d’énergie et serein(e), avec tous vos sens en éveil.

Ferme du Manet – Montigny-le-Bretonneux 61, avenue du Manet 78180 Montigny le Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00

