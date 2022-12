Fest-Noz Ar Bernic à Montigny le Bretonneux Ferme du Manet, Montigny-le-Bretonneux (78)

avec Accordéons AR BERNIC, Duo Blain/Leyzour, Sonerien Du et ruz reor Ferme du Manet, Montigny-le-Bretonneux (78) 61, Avenue du Manet Ferme du Manet, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40102 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Fest-Noz organisé par l’amicale AR BERNIC à la Ferme du Manet à Montigny le Bretonneux (78180). Les groupes suivants se produiront lors de la soirée : – Sonerien Du – Ruz Reor – Duo Blain/Leyzour – les accordéons AR BERNIC Il y aura sur place de quoi se restaurer avec un service de restauration (crêpes et galettes) sur place, ainsi qu’une buvette. source : événement Fest-Noz Ar Bernic à Montigny le Bretonneux publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:00:00+02:00

2023-06-04T00:00:00+02:00

