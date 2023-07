FARY : Aimes- moi si tu peux Ferme du Manet Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines FARY : Aimes- moi si tu peux Ferme du Manet Montigny-le-Bretonneux, 29 mars 2024, Montigny-le-Bretonneux. FARY : Aimes- moi si tu peux Vendredi 29 mars 2024, 20h30 Ferme du Manet « Oui, je sais, ça fait un moment que je t’ai pas donné de nouvelles.

Oui, c’est vrai, ma relation avec toi est presque aussi complexe qu’avec elles.

Mais je te jure que t’es le seul public que j’ai jamais aimé.

Et je dis pas ça à tous les publics que je rencontre !

Crois-moi, s’il te plaît.

Et aime-moi, si tu peux… » Ferme du Manet 61 avenue du Manet 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.montigny78.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

humour onemanshow Détails Catégories d'Évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Ferme du Manet Adresse 61 avenue du Manet 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines

