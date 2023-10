LES FRANGLAISES Ferme du Manet Montigny-le-Bretonneux, 9 mars 2024, Montigny-le-Bretonneux.

LES FRANGLAISES Samedi 9 mars 2024, 20h30 Ferme du Manet

Les Franglaises, c’est le spectacle musical culte qui traduit les grands succès du répertoire anglophone de la manière la plus littérale et la plus absurde qui soit !

Venez découvrir ou redécouvrir ce phénomène qui a déjà séduit plus d’un million de spectateurs !

Les Franglaises vous révèlent, à travers un « test aveugle » complètement déjanté, le véritable sens des plus grands tubes de ces artistes mondiaux.

C’est pas vraiment Bollywood à Los Angeles, mais c’est presque Broadway à Paris !

Ferme du Manet 61 avenue du Manet 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.montigny78.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T22:00:00+01:00

2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T22:00:00+01:00

spectacle musical