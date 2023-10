3e EXPOSITION DE MODÉLISME Ferme du Manet Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines 3e EXPOSITION DE MODÉLISME Ferme du Manet Montigny-le-Bretonneux, 18 novembre 2023, Montigny-le-Bretonneux. 3e EXPOSITION DE MODÉLISME 18 et 19 novembre Ferme du Manet Entrée 3 euros, gratuit pour les moins de12 ans « Les Passionnés du train et les Amis des flots proposent de vous accueillir lors de l’exposition de modélisme à la Ferme du Manet. Ce seront 1 200 m² de stands – bateaux, trains électriques, Lego, etc. Vous aurez aussi l’occasion de découvrir le module du vélodrome, spécialement conçu pour cet événement. De très belles surprises visuelles vous y attendent aussi. » Ferme du Manet 61 avenue du Manet 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 30 31 70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

