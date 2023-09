TROIS CAFÉS GOURMANDS : la promesse Ferme du Manet Montigny-le-Bretonneux, 20 octobre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

TROIS CAFÉS GOURMANDS : la promesse Vendredi 20 octobre, 20h30 Ferme du Manet http://billetterie.montigny78.fr

Elle a déboulé sans crier gare la déferlante Trois Cafés Gourmands. Joviale et fédératrice. Saine et populaire. Instantanée et accueillante. N’est-ce pas un tour de force de comptabiliser plus de 240 millions de vues sur YouTube pour le clip À nos Souvenirs ? Le célèbre trio d’amis passe par la Ferme du Manet avec son enthousiasme contagieux, pour partager sa joie de vivre, sa sympathie et vibrer au son du tout nouvel album.

Ferme du Manet 61 avenue du Manet 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-20T22:30:00+02:00

chanson