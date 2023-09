JE PRÉFÈRE QU’ON RESTE ENSEMBLE Ferme du Manet Montigny-le-Bretonneux, 15 octobre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

JE PRÉFÈRE QU’ON RESTE ENSEMBLE Dimanche 15 octobre, 17h00 Ferme du Manet plus d’infos : 01 39 30 31 70

De Laurent Ruquier

Avec Michèle Bernier, Olivier Sitruck et Philippe Bérodot

Après le succès triomphal de « Je Préfère qu’on reste amis », Claudine et Valentin sont de retour !

Mais les années ont passé et la routine s’est installée. Claudine est fidèle. Valentin va « voir » ailleurs. Elle a envie de s’en aller. Lui, préfère qu’ils « restent ensemble » … Toujours entre rires, chansons et émotion.

Ferme du Manet 61 avenue du Manet 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.montigny78.fr »}] http://billetterie.montigny78.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T17:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

2023-10-15T17:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

Théâtre