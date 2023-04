20ème édition de la Prairiale, fête des plantes et des jardins Ferme du Manet, 22 avril 2023, Montigny-le-Bretonneux.

20ème édition de la Prairiale, fête des plantes et des jardins 22 et 23 avril Ferme du Manet 2,50 € par adulte pour tout le week-end

La Prairiale en fête pour sa 20ème édition !

La Prairiale, fête des plantes et des jardins, revient pour sa 20ème édition le week-end des 22 et 23 avril 2023.

La manifestation est organisée par le Lions Club Montigny les 3 villages en partenariat avec la Mairie de Montigny le Bretonneux et la Ferme du Manet. Elle regroupe des exposants producteurs 100 % français dans les secteurs des plantes et jardins, des produits du terroir et de l’artisanat. Les produits du terroir seront présentés sous la halle Saint Cyran tout juste rénovée.

Côté plantes, l’offre est étoffée cette année avec en plus des bulbes, des plantes de vivaces, annuelles et potagères que vous appréciez, la possibilité d’acheter des graines, des fleurs coupées, des petits arbres et des fruitiers. Un rémouleur sera aussi présent et vous proposera des petits outils de coupe pour le jardin ainsi que l’affutage de vos lames ! Des objets de décoration de jardin originaux ou « vintage » seront aussi proposés. L’agglomération de Saint Quentin en Yvelines nous accompagnera cette année via une information et une animation (le dimanche) autour du compostage.

Dans le secteur des produits du terroir, un large choix de produits de qualité souvent locaux est proposé. Vous trouverez du chocolat et de la confiserie artisanale, du miel, des biscuits, de la bière artisanale, du pain et du pain d’épices, plusieurs vignerons et un distilleur artisanal, des terrines de cerf, des huiles essentielles. Pour vous évadez un peu plus loin, le secteur proposera des tartinables, olives et tapenades pour l’apéritif qui sentent bon la Provence, du caramel et des crêpes de Bretagne, de la salaison d’Auvergne et des produits corses.

En ce qui concerne l’artisanat d’art, une sélection de 15 artistes de talent a été réalisée. Ils vous proposeront des bijoux en verre filé, en maille argent ou en pâte polymère, des textiles avec des manteaux et vestes de styliste, des foulards peints sur soie, des coussins, du linge de maison et des objets de décoration. Une plumassière et deux céramistes exposeront aussi leurs créations. Le secteur proposera enfin des abat-jours, des savons de la maroquinerie et des œufs peints à la main.

Comme les années précédentes, la totalité des recettes servira à financer des actions en lien avec la cécité. La 20ème édition de la Prairiale sera ainsi l’occasion de parrainer « notre » 6ème chien guide d’aveugle, une chienne labrador noire nommée River. Un chèque sera remis à cet effet à l’Ecole de Chiens Guides de Paris lors de l’inauguration de la Prairiale le samedi à 11h. Pour ceux qui veulent en savoir plus, l’Ecole de Chiens Guides de Paris tiendra un stand pendant toute la manifestation et fera une conférence sur le cursus du chien guide d’aveugle de sa naissance à sa retraite le samedi à 15h et le dimanche à 11h.

Enfin, nous n’oublions pas les enfants avec deux animations dédiées : l’une autour du végétal et l’autre sur une sensibilisation au handicap visuel.

Nous vous attendons nombreux pour cette belle fête !

Horaires : 10h – 18h samedi et dimanche

Site web : www.prairiale.com

Entrée : 2.50 € par adulte, gratuit pour les enfants

Restauration possible sur place

Contact : Véronique Monnet lions.vmonnet@gmail.com

Ferme du Manet 61 Avenue du Manet, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lions.vmonnet@gmail.com »}] [{« link »: « http://www.prairiale.com »}, {« link »: « mailto:lions.vmonnet@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T18:00:00+02:00

2023-04-23T10:00:00+02:00 – 2023-04-23T18:00:00+02:00

