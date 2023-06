Mini-camps activités nature Ferme du Loterot Cahagnes, 17 juillet 2023, Cahagnes.

Mini-camps activités nature 17 – 21 juillet Ferme du Loterot de 98€ à 146.40€

Les enfants vont evolué au cœur de la Normandie, l’hebergement est située à Cahagnes dans la Calvados, à proximité de Villers-Bocage et à 30 minutes de Caen, Bayeux, Saint-Lô et Vire.

Ils vont se familiariser avec la nature en partcipant à des animations autour de la faune et la flore du pyas virois.

Ferme du Loterot 14240 Cahagnes Cahagnes 14240 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:00:00+02:00

2023-07-21T09:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00

nature alimentation