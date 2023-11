Journée rando’laine d’automne Ferme du Lambert Collobrières, 18 novembre 2023, Collobrières.

Collobrières,Var

La journée Rando’laine de l’automne est arrivée. Venez nous retrouver au plateau Lambert, le samedi 18 novembre, pour une journée en immersion dans la forêt au milieu des moutons..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Ferme du Lambert Plateau du Lambert

Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Autumn’s Rando’laine day is here. Come and join us at Plateau Lambert on Saturday 18 November for a day out in the forest among the sheep.

Ya está aquí la jornada otoñal de Rando’laine. Únase a nosotros en Plateau Lambert el sábado 18 de noviembre para pasar un día en el bosque entre las ovejas.

Der Rando’laine-Tag im Herbst ist da. Treffen Sie uns am Samstag, den 18. November, auf dem Plateau Lambert und tauchen Sie ein in den Wald inmitten von Schafen.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var