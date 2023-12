Conférence » Lumière sur la face obscure de l’Univers » par Jenny Sorce, astrophysicienne. Ferme du Héron Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Conférence » Lumière sur la face obscure de l'Univers » par Jenny Sorce, astrophysicienne. Vendredi 12 janvier 2024, 20h00 Ferme du Héron

2024-01-12T20:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-12T20:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:30:00+01:00 Conférence « Lumière sur la face obscure de l’Univers » Selon le modèle cosmologique standard, environ 95% de l’Univers est constitué de matière noire et d’énergie sombre. Que sont ces mystérieuses composantes de l’Univers ? Pourquoi sont-elles nécessaires selon le modèle standard et comment les étudier alors qu’elles sont a priori invisibles ? Comment des missions, comme Euclid, peuvent-elle éclairer nos connaissances sur cette face cachée de l’Univers ?

Autant de questions sur lesquelles cette présentation tâchera d’apporter quelques lumières.

Conférence grand public, entrée libre Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq

