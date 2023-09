Les journées de l’astronomie Ferme du Héron Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Les journées de l’astronomie Ferme du Héron Villeneuve-d’Ascq, 28 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Les journées de l’astronomie 28 et 29 octobre Ferme du Héron Entrée gratuite Samedi 28 (14h à 00h) et dimanche 29 (10h à 19h) octobre 2023 à la Ferme du Héron, 2 jours d’animations pour découvrir les merveilles de l’Univers Programme Observation du Soleil

Observation du ciel étoilé le samedi soir

Le planétarium

La taille d’un miroir

Les instruments d’astronomie

L’astrophotographie

Le Pendule de foucault

Le Billard cosmique

L’exposition sur le Télescope Spatial James Webb

Le système solaire

Le manège des constellations

L’atelier lumière Conférences Samedi 28 octobre (14h à 00h) 16h : Saint-Exupéry, Prince des Etoiles: de l’écrivain à l’ingénieur, par Elisabeth Labbé 17h : L’astrophotographie au smartphone, par Christophe Carteron Dimanche 29 octobre (10h à 19h) 15h : Un nouveau regard sur l’Univers: les ondes gravitationnelles, par Didier Caulier

Un nouveau regard sur l’Univers: les ondes gravitationnelles, par Didier Caulier 16h : L’astronomie dans l’art pictural, par Maurice Gauthé

L’astronomie dans l’art pictural, par Maurice Gauthé 17h : Ce que le fond diffus cosmologique a encore à nous apprendre, par Valentin Sauvage Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T23:59:00+02:00

