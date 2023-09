24ème Bourse d’échange de plantes Ferme du Héron Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq 24ème Bourse d’échange de plantes Ferme du Héron Villeneuve-d’Ascq, 22 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. 24ème Bourse d’échange de plantes Dimanche 22 octobre, 15h00 Ferme du Héron Inscriptions Dimanche 22 octobre 2023 de 15h à 17h: l’association des jardiniers d’Ascq vous invite à la 24ème bourse d’échange de plantes et de tout ce qui sert au jardin à la Ferme du Héron.

Informations : En partenariat avec la Grainothèque APC. Pensez au préalable à préparer vos plants Inscription souhaitée pour réservation des tables (gratuit) Inscription et renseignements :

Tél. : 06 73 18 75 44

Mail : jardiniers.ascq@wanadoo.fr Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0673187544 »}, {« type »: « email », « value »: « jardiniers.ascq@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme du Héron Adresse Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.639037;3.178439

Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/