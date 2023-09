Visite guidée de l’exposition sur la pollution lumineuse puis observation des étoiles avec le CARL Ferme du Héron Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Visite guidée de l’exposition sur la pollution lumineuse puis observation des étoiles avec le CARL Ferme du Héron Villeneuve-d’Ascq, 14 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Visite guidée de l’exposition sur la pollution lumineuse puis observation des étoiles avec le CARL Samedi 14 octobre, 19h00 Ferme du Héron Tout public – Accès libre Samedi 14 octobre 2023 à 19h à la Ferme du Héron, visite guidée de l’exposition sur la pollution lumineuse puis observation des étoiles avec le CARL Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:30:00+02:00

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme du Héron Adresse Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.639446;3.178139

Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/