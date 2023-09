Le jour de la nuit Ferme du Héron Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Le jour de la nuit Ferme du Héron Villeneuve-d’Ascq, 14 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Le jour de la nuit Samedi 14 octobre, 19h00 Ferme du Héron Tout public Samedi 14 octobre 2023 à la Ferme du Héron, le Service Développement Durable propose toute une programmation pour l’opération le jour de la nuit.

Le Jour de la Nuit est une opération nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Programme 19h : Visite guidée de l’exposition sur la pollution lumineuse puis observation des étoiles avec le CARL 20 h : Balade nocturne à la découverte de la faune nocturne: Observez les chouettes et chauve-souris et apprenez les gestes simples pour préserver la biodiversité. Avec Michel Martino, le chêne vert. (Inscriptions en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_octobre23 Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_octobre23 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_octobre23 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme du Héron Adresse Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq

