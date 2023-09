Les chauve-souris Ferme du Héron Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Les chauve-souris Ferme du Héron Villeneuve-d’Ascq, 11 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Les chauve-souris Mercredi 11 octobre, 14h00 Ferme du Héron Gratuit – Inscriptions en ligne Mercredi 11 octobre 2023 à la Ferme du Héron, venez découvrir l’univers de ce mammifère très utile pour la biodiversité avec Joseph, animateur au service éducation à l’environnement Inscriptions Inscriptions via le formulaire en ligne sur le site internet de la ville : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_octobre23 Attention : une fois l’atelier sélectionné, pensez à valider votre panier pour confirmer votre réservation. Vous recevrez ensuite un mail récapitulatif avec le billet de réservation. Il peut vous être demandé lors de l’atelier. Inscription sur liste d’attente Vous vouliez participer à l’atelier mais il est complet ?

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d'attente. En cas de désistement de l'un des participants, le service développement durable prendra contact avec vous par mail ou téléphone. Pour s'inscrire sur liste d'attente : https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente-

2023-10-11T14:00:00+02:00 – 2023-10-11T16:00:00+02:00

