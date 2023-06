Visite du verger conservatoire Ferme du Héron Villeneuve-d’Ascq, 23 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Visite du verger conservatoire Vendredi 23 juin, 14h00 Ferme du Héron Gratuit, sur réservation

L’Office de tourisme et les Espaces naturels régionaux nous présentent les 10 ha de culture du verger conservatoire de Villeneuve d’Ascq, le 23 août à 14h à la Ferme du Héron.

La visite du verger est l’occasion de découvrir un patrimoine fruitier régional exceptionnel de plus de 1400 variétés de pommes, poires, prunes, et bien d’autres !

La visite est gratuite.

Réservation :

Ferme du Héron
Chemin de la ferme Lenglet
59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq 59650
Cousinerie
Nord
Hauts-de-France
crrg@enrx.fr
0320670351

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T14:00:00+02:00 – 2023-06-23T16:00:00+02:00

