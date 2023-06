Conférence: Un aperçu des représentations scientifiques de l’Univers, par Olivier Moreau, Astrophysicien Ferme du Héron Villeneuve-d’Ascq, 2 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Le Club Astronomique de la Région Lilloise a le plaisir de vous inviter aux conférences

d’Olivier Moreau, Docteur en Astrophysique et techniques spatiales, Responsable scientifique au Forum départemental des sciences.

Un aperçu des représentations scientifiques de l’Univers, de l’Antiquité Grecque jusqu’à la Relativité Générale.

• Première partie : « De l’Antiquité à Copernic et Tycho Brahé »

le vendredi 2 juin 2023 à 20h à la Ferme du Héron de Villeneuve d’Ascq

• Deuxième partie : « de Galilée à Einstein et Lemaître »

le vendredi 10 novembre à 20h à la Ferme du Héron de Villeneuve d’Ascq

La cosmologie, considérée comme l’étude et la modélisation de l’Univers pris dans sa globalité, n’est sans doute devenue authentiquement scientifique qu’avec la relativité générale. Pour autant, des représentations théoriques du cosmos tout à fait rationnelles ont été établies dès l’Antiquité grecque et ont influencé voire constitué nos représentations de l’Univers pendant au moins deux millénaires. En deux parties, nous nous efforcerons de retracer ensemble un remarquable cheminement de la pensée philosophique et scientifique vers une appréhension du tout.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T20:00:00+02:00 – 2023-06-02T22:00:00+02:00

