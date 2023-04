Fête de la nature et du vélo Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Fête de la nature et du vélo Ferme du Héron, 21 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Fête de la nature et du vélo Dimanche 21 mai, 10h00 Ferme du Héron Certaines animations sont sur inscription en ligne Dimanche 21 mai 2023 de 10h à 18h à la Ferme du Héron Programme : 10h & 15h : Brassage de bière zéro déchet Transformer le pain dur en bière c’est possible ! Grâce à Nicolas de Bière qui roule vous jouerez les apprentis-brasseurs à bord de sa brasserie-caravane.

Inscriptions en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/fete-de-la-nature-et-du-velo-2023 10h : Atelier boisinière Comment cuire en toute autonomie ses repas lors d’un périple nature ou en camping ? La boisinière ou « rocket stove » peut être la bonne solution : réalisation à partir de matériaux de récupération avec Fabien Jonckheere

Inscriptions en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/fete-de-la-nature-et-du-velo-2023 10h : Visite du verger conservatoire avec le Centre Régional de Ressources Génétiques Inscriptions en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/fete-de-la-nature-et-du-velo-2023 10h30 & 15h30 : Atelier compostage Azote, carbone, température, brassage, vous saurez tout sur le compost. Frédéric, maître composteur, vous expliquera comment bien maîtriser la décomposition sans odeur de vos déchets alimentaires, résidus de tonte et autres et autres matières fermentescibles

Inscriptions en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/fete-de-la-nature-et-du-velo-2023 11h & 14h : Cuisiner les épluchures avec Les herbes folles Les participants réaliseront une préparation salée ou sucrée en utilisant fanes et autres épluchures de légumes et fruits de saison. Dégustation en fin d’atelier ou à emporter. Chacun repartira avec les fiches recettes.

Inscriptions en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/fete-de-la-nature-et-du-velo-2023 11h30 & 14h30 : Visite des ruches avec le rucher école Découvrez l’activité des abeilles, la conduite du rucher et le savoir-faire des apiculteurs.

Inscriptions en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/fete-de-la-nature-et-du-velo-2023 12h à 14h : Venez faire cuire des cookies dans un four solaire (service développement durable) Inscriptions en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/fete-de-la-nature-et-du-velo-2023 16h : Contes pour Enfants avec Chat Pitre et Rats Conteurs Inscriptions en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/fete-de-la-nature-et-du-velo-2023 14h, 15h & 16h : Promenades en calèche avec Damien David Inscriptions en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/fete-de-la-nature-et-du-velo-2023 14h : Atelier Terrarium Réalisés sur des disques en bois et garnis de terreau, mousse, graviers de couleur, avec plantes ou fleurs ces terrariums faits maison feront le bonheur des mamans pour leur fête à venir (Etiquette Nature) 6ans /12 personnes

Inscriptions en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/fete-de-la-nature-et-du-velo-2023 14h : Fabrique ta loupe à insectes avec Fabien JONCKHEERE L’observation de la microfaune du sol ? Un évènement à ne louper sous aucun prétexte. Grâce à la loupe que vous aurez fabriqué avec Fabien, la vie du sol vous sautera aux yeux. A partir de 5 ans en continu 10h30 & 14h30 : Fabrication de nichoirs avec la Ligue de protection des Oiseaux (LPO) Inscriptions en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/fete-de-la-nature-et-du-velo-2023 Rejoignez la Ferme du Héron en vélo ! Un départ encadré est organisé à 10h depuis la place de Verdun Inscriptions en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/fete-de-la-nature-et-du-velo-2023 10h à 17h : Aide à la réparation de vélos avec les Jantes du Nord Inscriptions en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/fete-de-la-nature-et-du-velo-2023 Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/fete-de-la-nature-et-du-velo-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T10:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:00:00+02:00

2023-05-21T10:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme du Héron Adresse Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq

Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Fête de la nature et du vélo Ferme du Héron 2023-05-21 was last modified: by Fête de la nature et du vélo Ferme du Héron Ferme du Héron 21 mai 2023 Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord