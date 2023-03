La grainothèque est présente à la Ferme du Héron Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

La grainothèque est présente à la Ferme du Héron Ferme du Héron, 8 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. La grainothèque est présente à la Ferme du Héron 8 mai – 22 octobre Ferme du Héron La grainothèque gérée par l’association APC tiendra une permanence lors de plusieurs manifestations à la Ferme du Héron. Les rendez-vous : Lundi 8 mai 2023 de 10h à 18h : troc de plants et de graines à la Ferme du Héron

Jeudi 21 mai 2023 de 10h à 18h : la fête de la nature à la Ferme du Héron

Dimanche 22 octobre 2023 de 10h à 18h : troc de plants et de graines à la Ferme du Héron Qu’est-ce qu’une grainothèque ? Un système de troc de graines. Le projet s’inscrit dans l’idée d’une réappropriation des espaces verts du lieu par les habitants, concrétisée depuis plusieurs années par le potager partagé CarréO. Pourquoi ? Le troc permet de sortir du système marchand, de proposer à tous les Villeneuvois des graines, d’encourager la pratique du jardinage. Elle favorise l’autonomie dans la production potagère et la préservation de la biodiversité. La grainothèhque s’inscrit dans le projet de ville nourricière.

Pour en savoir plus sur la grainothèque : https://www.villeneuvedascq.fr/grainotheque-de-la-ferme-den-haut

