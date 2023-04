Pique-nique géant – Téléthon Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Pique-nique géant – Téléthon Ferme du Héron, 22 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Pique-nique géant – Téléthon Samedi 22 avril, 11h00 Ferme du Héron Entrée gratuite – à partir d’1€ par animation L’association Force T villeneuvoise organise un pique-nique géant à la Ferme du Héron samedi 22 avril 2023 de 11h à 17h.

Au programme, des animations pour petits et grands : Initiation au tir à l’arc,

Maquillage,

Jeux flamands,

Jeux de kermesse,

château gonflable

Petites mascottes

confection de bracelets chemins de vie Bar & Food Truck

Entrée gratuite – à partir d’1€ par animation Renseignements : forcetvilleneuvoise@gmail.com

Facebook : telethonva Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « forcetvilleneuvoise@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:forcetvilleneuvoise@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T11:00:00+02:00 – 2023-04-22T17:00:00+02:00

