Conférence : « Les exoplanètes, mondes lointains et mystérieux »

Villeneuve-d'Ascq Conférence : « Les exoplanètes, mondes lointains et mystérieux » Ferme du Héron Villeneuve-d’Ascq, 7 septembre 2019, Villeneuve-d'Ascq. Conférence : « Les exoplanètes, mondes lointains et mystérieux » Samedi 7 septembre 2019, 19h00 Ferme du Héron Entrée libre Les exoplanètes, mondes lointains et mystérieux. Qu’est ce qu’une exoplanète, pourquoi s’y intéresser ? Sommes-nous seuls dans l’univers ? Pourquoi et comment rechercher la vie ? Un peu de technique, un peu de science, un zeste de science fiction, de l’imagination, un soupçon de philosophie… Ferme du Héron chemin de la Ferme Lenglet, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ferme du Héron
chemin de la Ferme Lenglet, Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq 59650 Cousinerie
Nord
Hauts-de-France

