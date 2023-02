Bienvenue à l’inauguration de la Ferme du Fresne ! Ferme du Fresne, 22 mai 2021, Villeneuve-en-Retz.

Bienvenue à l’inauguration de la Ferme du Fresne ! Samedi 22 mai 2021, 14h00 Ferme du Fresne

Gratuit

Agir Ensemble – Pays de la Loire Grandeur Nature

Ferme du Fresne Bourgneuf-en-Retz Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire

La Ferme du Fresne vous accueille au cœur des marais salants pour une journée en plein air où vous découvrirez les moutons d’Ouessant, les abeilles noires et les oiseaux migrateurs ainsi que les partenaires qui ont rendu ce projet possible : un apiculteur, Philippe Desbrosses, fondateur de l’association Intelligence Verte et pionnier du mouvement “Graines de Vie”, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), le Groupement de Eleveurs de Moutons d’Ouessant (GEMO). Chacun tiendra un stand pour vous présenter ses activités et son rôle dans la protection de notre belle biodiversité. Vous pourrez également déguster du pain, du fromage et de la bière bios produits par des artisans du coin. Petits et grands se réjouiront finalement des interventions de la mystérieuse Madeleine Rose et de ses échasses. Nous vous attendons nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-22T14:00:00+02:00

2021-05-22T17:00:00+02:00

Jean-Paul Augereau