Stage cueillette & cuisine de plantes sauvages (1 journée) Ferme du Buisson, 27 mai 2023, Briare. Stage cueillette & cuisine de plantes sauvages (1 journée) 27 mai – 31 août Ferme du Buisson Voir https://plantes-sauvages-comestibles.com/sorties-stages-degustations/ Apprenez à connaître et cuisiner les plantes sauvages avec Nathalie deshayes ! Chaque stage commence par une sortie dans la nature pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages, connaître leurs utilisations culinaires, leurs vertus, leur histoire… et cueillir de quoi nous avons besoin pour le repas. Après le tri des cueillettes, nous confectionnons une entrée, un plat et un dessert à base de nos cueillettes et les

dégustons en toute convivialité. Le stage se déroule à Châtillon-sur-Loire, Mantelot. Pensez à réserver votre stage.

2023-05-27T09:30:00+02:00 – 2023-05-27T15:30:00+02:00

2023-08-31T09:30:00+02:00 – 2023-08-31T15:30:00+02:00 FMACEN045V50534A Nathalie Deshayes

